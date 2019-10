Luca Sacchi, il testimone: «Lui ha spinto l'aggressore, poi lo sparo. Anastasia colpita con una mazzata»

Omicidio di Luca Sacchi, parla il testimone: «Lui ha spinto l'aggressore, poi lo sparo. Anastasia colpita con una violenta mazzata alla testa prima dell'omicidio». Questo il racconto di un testimone degli istanti dell'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola al quartiere Appio Latino a Roma la scorsa settimana, contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto il carcere per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino: Luca Sacchi «spingeva con forza l'assalitore, facendolo cadere, quindi quello con la tuta nera si avvicinava esplodendo a un paio di metri distanza un colpo che attingeva Luca alla testa quindi i due rapinatori fuggivano immediatamente a bordo dell'auto sulla quale erano giunti, dileguandosi lungo via Mommsen».

«Anastasia è stata colpita con una violenta mazzata alla testa prima dell'omicidio del fidanzato. È quanto ribadisce, citando un testimone oculare, il gip nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dei due arrestati per l'omicidio di Luca Sacchi. Nel provvedimento di 7 pagine, il giudice cita la testimonianza di «un amico di Luca Sacchi presente al momento dei fatti» che ha «dichiarato di aver raggiunto, verso le 23 circa, nei pressi del pub, l'amico Luca e la sua fidanzata Anastasia per trascorrere assieme la serata».

Il testimone spiega di essersi «allontanato di qualche passo per telefonare» e «notava giungere lungo via Bartoloni una vettura di colore grigio con strisce nere sui fianchi che parcheggiava a pochi metri di distanza da Luca e Anastasia. Scendevano due uomini entrambi con i capelli corti, uno dei quali indossava una tuta di ginnica color nero, mentre l'altro una tuta ginnica di colore chiaro che reggeva in mano una mazza di colore nero con una sfera all'estremità. I due uomini gridavano alla ragazza di consegnare loro lo zaino che aveva a tracolla e senza attendere la consegna quello con la tuta chiara la colpiva violentemente la testa».

FATTI GRAVI

«La custodia cautelare in carcere appare proporzionata all'entità dei gravissimi fatti». Lo afferma il gip di Roma Corrado Cappiello nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni accusati dell'omicidio di Luca Sacchi. Per il giudice, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, «deve osservarsi come sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale da parte di entrambi gli indagati». Inoltre i due «hanno cercato di darsi alla fuga dopo aver appreso che i familiari di Valerio Del Grosso si erano presentati in commissariato e nel quartiere si era sparsa la voce del loro coinvolgimento nei gravi delitti di cui sopra: nella specie può essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione in quanto i reati ipotizzati prevedono pene detentive elevate anche nel minimo».

«COLPA DEL RINCULO DELLA PISTOLA»

«Non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa». È quanto raccontato da Valerio Del Grosso, accusato dell'omicidio di Luca Sacchi, ad alcuni amici la sera dopo il delitto avvenuto fuori ad un pub di Roma il 23 ottobre scorso. Le parole di Del Grosso sono riportate da alcuni testimoni citati nell'ordinanza cautelare del gip. In particolare un teste ha confermato di «avere contattato Andrea Del Grosso (fratello dell'arrestato, ndr) avendo saputo che a sparare a Sacchi era stato Valerio, il quale lo aveva personalmente confidato la sera precedente ad un'altra persona, proferendo le parole »ho fatto una cazzata« e aggiungendo di aver sparato ad una persona». Il giudice aggiunge che «peraltro dopo l'incontro con Andrea Del Grosso, il testimone ha ricevuto una telefonata di Valerio il quale nel corso di un successivo appuntamento», anche alla presenza di altre persone, «mimando il gesto con una mano ha riferito: 'non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa'».



