Roma, incidente sul Gra tra camion e moto: due morti, traffico in tilt

Roma. Due morti nell'incidente sul Grande Raccordo Anulare di questo pomeriggio. A causa dello scontro si registrano rallentamenti sul GRA, in carreggiata interna, all'altezza del km 27,300 tra le uscite 11 Nomentana e 12 Centrale del Latte. Coinvolti un mezzo pesante e una moto. Per accertare la dinamica sono ora sul luogo in cui i due veicoli si sono scontrati le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale.

Traffico

Rallentamenti in via Appia Nuova in direzione del GRA e file all'uscita Flaminia. Code ci sono anche tra diramazione nord e Tiburtina, in carreggiata interna, e tra Prenestina e Nomentana, in quella esterna.