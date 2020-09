«Maddie McCann è morta», un pm tedesco parla di prove sul decesso della bimba

Ci sono prove della morte di Maddie McCann. In un'intervista all'emittente portoghese RTP, il pubblico ministero Hans Christian Wolters ha detto che gli investigatori hanno le prove che la ragazza britannica scomparsa durante una vacanza in Portogallo con i genitori nel 2007 è morta.



Quando è stato chiesto se esistessero delle prove ha risposto di sì, ma poi si è rifiutato di approfondire. Il signor Wolters ha detto lo scorso giugno che Madeleine fosse morta e che lui aveva identificato Christian Brueckner, condannato per pedofilia e stupro, come uno dei principali sospettati del caso. Brueckner, che attualmente sta scontando una pena nel nord della Germania per traffico di droga, insiste sul fatto di non essere coinvolto però nel rapimento della piccola Maddie.

Il suo avvocato, Friedrich Fulscher, ha detto lunedì scorso al Sun che aveva le prove che Bruckner era innocente e che le autorità tedesche avevano preso l'uomo sbagliato.

