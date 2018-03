Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe, maestro d'asilo 25enne arrestato a Roma. «I genitori lo hanno denunciato»

Un giovane di 25 anni, maestro di una scuola materna, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma, ritenuto responsabile di aver compiuto abusi sulle sue alunne. Dalle indagini è emerso che il maestro in classe avrebbe indotto alcune bimbe tra i 3 e i 5 anni a subire molestie, approfittando della loro ingenuità. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo sono scattate in seguito alle denunce presentate da alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma Clementina Forleo, su richiesta dei Sostituti Procuratori Francesca Passaniti ed Eleonora Fini, coordinati dal Procuratore Aggiunto Maria Monteleone della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti del venticinquenne italiano, maestro di scuola materna, ritenuto responsabile di aver compiuto abusi sulle alunne. Gli episodi sarebbero avvenuti in classe durante le ore di scuola. I carabinieri di via in Selci hanno portato l'arrestato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Martedì 27 Marzo 2018, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA