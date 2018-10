Strade come 'fiumi', con danni a diverse auto : è successo la notte scorsa nel Catanese, dove si è abbattuto un violento nubifragio, con l'acqua che ha spostato e danneggiato diverse vetture. I vigili del fuoco inviati da Catania e Palermo hanno prestato soccorso: sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri.Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sono feriti. I paesi maggiormente colpiti sono stati Palagonia, Ramacca, Scordia e Agira (Enna) dove negozi e case hanno registrato allagamenti. Personale dell'Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e la SS280, Catania-Enna.