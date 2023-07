Margherita Ceschin uccisa in casa a Conegliano: svolta nelle indagini: arrestate quattro persone, tra cui l’ex marito

Svolta sulla morte di Margherita Ceschin, la 72 enne ritrovata priva di vita nella sua abitazione di Conegliano ( Treviso) il 24 giugno scorso. I carabinieri hanno arrestato quattro persone accusate dell'omicidio della donna. Si tratta del presunto mandante del delitto, l'ex marito della vittima, 80 anni, il quale avrebbe agito in concorso con una 32enne di origini dominicane e di due connazionali della donna, un 38enne ed un 41enne, quest'ultimo trovato in possesso di circa tre etti di cocaina. Alla base del crimine, secondo le ipotesi degli investigatori, vi sarebbero gli accesi attriti tra i coniugi. Liti che sarebbero state determinate da ragioni patrimoniali connesse alla pratica di divorzio che la coppia aveva in atto.

Le indagini

Le ipotesi al vaglio degli investigatori hanno seguito una doppia pista: che all'origine della tragica vicenda vi fosse un'incursione predatoria nell'abitazione della vittima e l'altra di un delitto maturato nell'ambito più strettamente amicale o familiare della donna.