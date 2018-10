Roma, scoperto laboratorio della droga in una villa sul lago a Marino: sequestrati 15 chili marijuana. Arrestato un 50enne

Sabato 27 Ottobre 2018, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 13:20

E’ con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che i carabinieri della Stazione dihanno arrestato un 50enne di. Era da qualche giorno che osservavano un’abitazione sulla via dei Laghi dove l’uomo veniva solo per qualche pomeriggio a settimana, rimaneva un paio d’ore, e poi andava via.LEGGI ANCHEInsospettiti da quest’insolito via vai, nel tardo pomeriggio di ieri è scattato il blitz e, dopo aver fatto irruzione nella villa con affaccio sul lago, i carabinieri si sono trovati di fronte ad un vero e proprio “laboratorio della droga”. Infatti all’interno del salotto, i militari hanno rinvenuto 5 chili di marijuana, già essiccata, oltre a bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente. Ma la sorpresa più grande si trovava nella taverna, dove era stata allestita una serra artigianale completa di aeratori, sistemi di irrigazione e lampade fluorescenti per favorire la crescita delle piante. Qui gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 79 piante per un peso complessivo di 10 chili e mezzo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Velletri, in attesa del processo.