Un allarme non colto, una richiesta di aiuto non ascoltata. Poi la tragedia. Una serie di segnali che se recepiti forse avrebbero potuto salvare Martina Scialdone, l'avvocatessa di 34 anni uccisa davanti al ristorante Brado, in zona Appia. Ma chi lavora nel locale assicura: «Martina non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l'uomo si fosse dileguato perché ormai aveva abbandonato il ristorante. Anzi, noi abbiamo tentato di proteggerla. Poi anche lei è andata via: la povera ragazza è stata uccisa a un centinaio di metri dal nostro locale, solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita e noi ci siamo immediatamente attivati per soccorrerla». La Procura di Roma contesta anche la premeditazione a Costantino Bonaiuti. Tra le accuse mosse dai pm di piazzale Clodio, oltre l'omicidio volontario aggravato, anche i motivi abietti e futili e di avere agito contro una persona a cui l'uomo era legato sentimentalmente. L'interrogatorio di convalida si terrà domani mattina.

Martina aveva capito durante la cena di essere in pericolo. La discussione con l'ex compagno Costantino Bonaiuti si era fatta troppo accesa e per questo si era chiusa nel bagno. Alle 23:17 di venerdì il messaggio al fratello Lorenzo, direttamente dal ristorante Brado in via Amelia, dove i due si erano dati appuntamento. La coppia - secondo alcune ricostruzioni - viene invitata a uscire dal locale proprio perché troppo rumorosi. Poco prima sembra che Martina abbia cercato di attirare l'attenzione di un cameriere con la scusa di una sigaretta ma il ragazzo, impegnato al lavoro, non ha colto quella richiesta di aiuto. L'avvocatessa probabilmente sperava che qualcuno distraesse il partner per poi allontanarsi dal ristorante e tornare a casa. Ma l'uomo è riuscito a raggiungerla e il diverbio è continuato in strada, dove poi l'uomo le ha sparato. Il fratello Lorenzo intanto l'ha raggiunta ma quando è arrivato sul posto per la giovane donna - che intanto si era riavvicinata ferita al ristorante - era già troppo tardi. Si è accasciata a terra tra le braccia del fratello mentre l'assassino scappava. Bonaiuti infatti ha tentato di fuggire ma è stato fermato dopo qualche minuto dalla polizia, alla quale ha consegnato la pistola.

Da mesi cercava di chiudere una storia lunga e intensa che la legava a Costantino Bonaiuti, 61enne e ingegnere dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (Enav). L'ex fidanzato che è diventato il suo assassino quando, dopo un'accesa lite nel ristorante, le ha puntato una pistola calibro 22 a canna lunga sparandole al petto. Un colpo solo che non ha lasciato scampo alla ragazza intanto raggiunta dal fratello: Lorenzo non ha potuto far altro che abbracciarla mentre gli moriva tra le braccia. Mentre la ragazza era agonizzante nel piazzale davanti al ristorante, il suo assassino è salito in auto ed è tornato a casa. I poliziotti del reparto Volanti lo hanno trovato nel suo appartamento al terzo piano di via Monte Grimano, a Fidene Colle Salario, dove hanno proceduto con l'arresto per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Per ore viene interrogato in Questura e gli investigatori iniziano a disegnare il contorno della tragedia. Dalla storia d'amore naufragata con le resistenze di Bonaiuti. Al dramma della separazione, la gelosia e l'ombra di un altro uomo nella vita della vittima. Ancora: la malattia, il cancro ai polmoni e al cervello, che sta avanzando nel corpo dell'assassino.

I testimoni ai poliziotti riferiscono la scena a cui hanno appena assistito. Insieme al fratello Lorenzo, forniscono elementi determinanti per stanare l'assassino che si è allontanato dal luogo del delitto. All'una del mattino, dodici auto del reparto Volanti circondano la palazzina di via Monte Grimano, a Fidene Colle Salario. A una manciata di metri dove l'11 dicembre si è consumata un'altra tragedia quando Claudio Campiti ha ucciso quattro persone, suoi vicini di casa, nel bar di via Monte Giberto. E come il killer del condominio, anche Bonaiuti era tesserato al poligono di Tor di Quinto. Gli investigatori ricostruiscono la dinamica dell'assassino mentre ricompongono i pezzi del puzzle. La storia d'amore durava già da anni ma la ragazza voleva uscirne. Aveva anche chiesto aiuto a una psicologa. L'appuntamento di venerdì sera doveva essere un incontro per ribadire quella chiusura. Ma non per il 61enne, che da tempo è malato di cancro e che non si rassegnava a quella fine.