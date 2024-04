​Martina Scialdone uccisa dall'ex, l'uomo in aula chiede perdono: «Quel giorno siamo morti in due, sono un cadavere vivente»

«Prego ogni giorno che Martina sia in paradiso, continuo a vederla, quel giorno siamo morti in due, io sono un cadavere vivente e ogni giorno chiedo a Gesù di portarmi via». Lo ha detto in aula, rendendo dichiarazioni spontanee, Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di sessantuno anni che ha sparato e ucciso nel gennaio del 2023 l’ex compagna Martina Scialdone fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma.

Omicidio Scialdone, l'ex in aula

L’uomo si è rivolto al fratello della vittima, presente in aula per essere sentito come testimone, chiedendo perdono. «So quanto stai soffrendo, Martina era profondamente attaccata a te - ha detto Bonaiuti - so quello che provi, anche io ho perso due sorelle, io però a differenza di Martina posso vedere la mia famiglia, lei invece non più».

Martina Scialdone uccisa dall'ex in un ristorante di Roma, la pistola e il gps collegato al cellulare. «Ha agito con premeditazione»

L'accusa

Bonaiuti è accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia, dall’aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, e dalla premeditazione, in particolare, «portando con sé l’arma sul luogo dell’appuntamento essendo consapevole della volontà di interrompere definitivamente la relazione controllandone gli spostamenti grazie all’installazione clandestina di un dispositivo gps collegandolo al suo cellulare».