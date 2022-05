Mascherine, ipotesi proroga obbligo sui mezzi pubblici dopo il 15 giugno. Stop per cinema e teatri, nodo scuola

L'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici va verso la proroga oltre il 15 giugno, giorno di scadenza dell'ultimo decreto Covid. Al momento si tratta di un'ipotesi sulla quale il governo sta valutando. Dovrebbe invece decadere l'obbligo per i cinema e i teatri mentre resta il nodo della scuola con gli scienziati che restano cauti nonostante le pressioni di una parte della politica, tra cui il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, e dei presidi che spingono per la rimozione complice anche le alte temperature di questi giorni.

Il decreto in scadenza il 15 giugno

Attualmente il decreto prevede l'obbligo di indossare mascherine Ffp2 sui treni, navi, aerei, metro e autobus oltre ai luoghi di spettacolo al chiuso, alla scuola e alle strutture sanitarie. Per i lavoratori sono obbligatorie nel settore privato e raccomandate in quello pubblico.

Luoghi dello spettacolo

Per quel che riguarda i cinema, i teatri e i palazzetti al chiuso, l'orientamento del governo è quello di eliminare l''obbligo di mascherine e non prorogare il decreto in scadenza.

Trasporto pubblico

Al contrario per i mezzi di trasporto l'intenzione sembra essere quella di mantenere inalterate le regole per evitare rischi in una fase di calo di contagi anche in vista dell'estate.

La scuola

Per quel che riguarda la scuola l'obbligo dovrebbe restare intatto fino al termine dell'anno in corso. «L'obiettivo che non possiamo fallire è quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza mascherina». Ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Rainews24. Oggi, ha sottolineato Costa, «fortunatamente i contagi scendono perchè siamo di fronte ad una popolazione che per il 92% è vaccinata. Contestualmente c'è anche l'allentamento delle misure restrittive, ma questo è stato possibile grazie al piano di vaccinazione e alla responsabilità dei cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale». Quanto alla scuola, ha detto, «ritengo che ci siano le condizioni per togliere le mascherine durante le attività didattiche, ma il governo ha sensibilità diverse. Questa non credo sia una scelta prettamente scientifica ma è più una interpretazione politica. Ha prevalso questa linea di tenere le mascherine ma ormai siamo agli sgoccioli dell'anno scolastico e l'obiettivo che non possiamo permetterci di fallire è ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza le mascherine».