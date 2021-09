MATELICA - La dea bendata bacia ancora le Marche, in questo caso la provincia di Macerata. Il 10eLotto premia Matelica con un 9 Oro da 50mila euro, grazie a una puntata da 3 euro su un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3 miliardi dall'inizio dell'anno.