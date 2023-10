Mattia Stano, giocatore di basket morto a 27 anni: era tornato in campo dopo tumore e trapianto di fegato

Mattia Stano non ce l'ha fatta. Il giocatore di basket, 27 anni, è morto ieri sera a Matera per l'aggravarsi delle sue condizioni. Nel 2020, dopo la scoperta di un tumore, fu sottoposto a un trapianto di fegato all'ospedale Molinette di Torino ed era tornato in campo in soli 11 mesi.

Con i colori del Virtus Matera, squadra nella quale è cresciuto, l'anno scorso ha conquistato la promozione in Serie C. Nel corso della sua breve carriera era riuscito anche a giocare in Serie B e A2. I funerali si terranno domenica 29 ottobre 2023 alle ore 15.30 nella chiesa di Cristo Re di Matera.

Questo il messaggio di cordoglio del Virtus Matera sui social: «Oggi è il giorno più triste della nostra storia. Ci hai insegnato a voler vivere. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso. Ciao Mattia».