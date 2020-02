Mengingite, ragazzo si infetta in un locale: «Chi era presente si sottoponga a profilassi»

L'infezione sarebbe avvenuta in un locale pubblico della Valtidone e in proposito l'Ausl rivolge un appello «a scopo preventivo» invitando a rivolgersi ai servizi di Igiene pubblica dell'Azienda «tutti coloro che erano presenti nel locale La Corte (località Colombaie di Borgonovo) nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, ma solo nella fascia oraria tra le ore 2 e le 4».



Così come previsto dal protocollo di sorveglianza, informa Guido Pedrazzini, direttore sanitario dell'Azienda Usl, sono state subito avviate indagini epidemiologiche e gli interventi di controllo e profilassi delle persone che sono venute a contatto stretto con il paziente nei dieci ultimi giorni. L'obiettivo è quello di intercettare questi soggetti e trattarli nel più breve tempo possibile. Oltre a familiari e amici, si ricercano le persone che sono venute a contatto con il malato in un luogo chiuso e ristretto per un tempo di alcune ore.

Ultimo aggiornamento: 22:08

