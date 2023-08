Caldo record addio, arriva il ciclone Poppea: da domani temperature giù di 12°, nubifragi e grandinate nel weekend

Previsioni meteo, cambia tutto. Nel corso del weekend l'Italia sarà colpita dal ciclone Poppea che scanserà pericolosamente l'anticiclone africano Nerone segnado la fine dell'estate 2023. Sarà una chiusura di stagione burrascosa quella che sta arriando segnata da temporali e grandinate in tutta Italia. Diciamo che focalizzandoci sulla giornata di martedì e facendo un raffronto con quella di venerdì, il calo termico potrà essere nell'ordine dei 10/12°C in meno. Sul come, purtroppo sarà a suon di temporali, anche forti. Vediamo allora come ci arriveremo. Il gran caldo, che ha caratterizzato questo anno, ha le ore contate, ma il tempo cambierà nella penisola in momenti diversi. Il Nord dovrà aspettare meno con un primo leggero calo sabato e poi uno più sostanzioso domenica, le regioni centrali vedranno invece un primo abbassamento domenica e poi una diminuzione più sensibile lunedì. Il Sud sarà quello che dovrà aspettare di più, le temperature non scenderanno prima di martedì.

Meteo, l'arrivo del ciclone Poppea

In questi 3-5 giorni che mancano prima della chiusura dell'estate le temperature continueranno a salire fino a toccare i 40° al Nord, ma poi tutto precipita. Secondo i metereologi di 3BMeteo avremo assieme al caldo intenso una instabilità crescente al Nord, inizialmente di tipo pomeridiano poi tra il weekend e l'inizio della settimana anche di tipo frontale. Diciamo che fino a venerdì i temporali saranno una prerogativa dei settori alpini e prealpini e solo occasionalmente le alte pianure.

Come cambia il tempo da Nord a Sud

Tra sabato (26) e domenica (27) i temporali, forti e a carattere di nubifragio potranno interessare anche pianure e litorali. Nel frattempo l'instabilità che in questi giorni ha colpito il Sud sparirà perché i massimi anticiclonici si sposteranno sulle regioni meridionali. Sotto la lente il Sabato e la domenica per le regioni settentrionali e poi lunedì e martedì per Nord, Centro e parte del Sud. I forti contrasti termici saranno tutti fenomeni di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento. E secondo gli esperti qualche temporale forte potrebbe in effetti già verificarsi tra oggi e venerdì. Vediamo ora le previsioni meteo dal 26 agosto al 30 agosto secondo 3BMeteo.

Tendenza di domani, 26 agosto

Nord: Soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, in sconfinamento la sera alle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature in calo ad Ovest, massime tra 33 e 38. Centro: Tempo stabile e soleggiato, con la formazione di sparuti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 40. Sud: Soleggiato, seppur con la formazione di qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, specie della Sicilia. Temperature in lieve rialzo, massime tra 34 e 39.

Domenica 27 agosto

Nord: Piogge e temporali sin dal mattino al Nordovest, anche forti e grandinigeni, in estensione in giornata a Lombardia, Alpi orientali e alto Veneto. Temperature in calo, massime tra 28 e 33. Centro: Stabile e in gran parte soleggiato, salvo addensamenti e qualche pioggia o rovescio sull'alta Toscana. Temperature in diminuzione, massime tra 32 e 36. Sud: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio isolate nubi ad evoluzione diurna lungo l'Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39.

Tendenza per lunedì, 28 agosto

Nord: Piogge di forte intensità in riviera ligure, coperto con pioggia moderata altrove.

Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, pioggia moderata altrove.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per martedì, 29 agosto

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Piogge di forte intensita' sulle Alpi occidentali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle Dolomiti, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure emiliane. Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla capitale, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche e sul Gran Sasso. Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Nuvoloso con locali aperture su interne siciliane e sulla zona etnea.

Tendenza per martedì, 30 agosto



Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Coperto con pioggia moderata in Romagna, Coperto con pioggia debole altrove. Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso. Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Sereno sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Sereno sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Sereno altrove.

Il forte cambiamento

L'incognita "pazza" è rappresentata da un vortice di bassa pressione che i modelli vedono scorrere dal Golfo di Biscaglia fino al settore delle Baleari e poi fino all'area tirrenica che ci fa mantenere una certa cautela sull'evoluzione da lunedì in poi. Per i dettagli c'è ancora tempo ma quello che è certo è che il grande caldo lascerà la scena a forti temporali e che colpiranno soprattutto le regioni centro settentrionali con situazioni pericolose da allerta meteo.