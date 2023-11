Stefano Sandrucci, inviato di “Mi manda Rai Tre” aggredito con un bastone da un consigliere comunale

Un inviato della trasmissione "Mi manda Rai Tre", Stefano Maria Sandrucci, è stato aggredito a colpi di bastone mentre si trovava a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, per una inchiesta «sulle scuole private e sui cosiddetti diplomifici, gli istituti paritari accusati di rendere più facile il conseguimento dei titoli di studio rispetto alle scuole pubbliche». Lo comunica in una nota "Mi manda Rai Tre" allegando il video dei momenti in cui il cronista viene minacciato e inseguito da una persona che brandisce un bastone.

Secondo quanto riferito dalla trasmissione Rai, «il presunto traffico di falsi diplomi e falsi attestati» avverrebbe «ad opera di un istituto riconducibile ad un noto politico della zona - ex parlamentare ed ex sindaco - e a suo figlio, a sua volta consigliere comunale in carica e candidato alla carica di primo cittadino alle ultime elezioni».

«Imbattendosi in quest'ultimo», riporta la nota, «il nostro collega, con il garbo e la gentilezza che hanno sempre contraddistinto l'intera attività inchiestistica di Mi Manda RaiTre, gli chiedeva la disponibilità a rispondere ad alcune domande, permettendogli di replicare alle accuse della Procura di Foggia».

"Mi manda Rai Tre" sottolinea che l'inviato e l'operatore «hanno cercato riparo nella vicina caserma della Guardia di finanza, dove i militari raccoglievano il loro racconto, per poi tenere a distanza l'aggressore che nel frattempo era sopraggiunto in sede, accompagnato poi dal padre». Sandrucci non ha ancora sporto denuncia.