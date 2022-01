Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo: fermati due giovani a Milano e Torino. Il pm: «Stavano scappando»

Due ragazzi di 22 e 18 anni, sono stati fermati a Torino e Milano dalla polizia su ordine della Procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta sulle molestie di gruppo avvenuta a Milano a Capodanno. Sono italiani di seconda generazione di origini nordafricane che stavano provando a scappare. Riconosciuti dalle vittime nel corso delle testimonianze raccolte dalla Procura e individuati nei video delle telecamere di sorveglianza e dei telefonini cellulari che hanno ripreso la scena. Secondo quanto affermato dal procuratore milanese Riccardo Targetti, i due avrebbero compiuto «pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette» e i provvedimenti sono stati eseguiti per un «consistente e concreto pericolo di fuga e gravi indizi».

Molestie di Capodanno, due fermi

Ai due ragazzi fermati vengono contestati in particolare l'aggressione alla 19enne e ad una sua amica all'angolo con via Mazzini (documentato in un primo video finito in Rete) e gli abusi nei confronti di 4 ragazze vicino alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il 21enne è stato fermato a Torino e il 18enne a Milano. Le vittime delle molestie sono state sentite ieri in Procura o in videoconferenza e i fermi sono state emessi stanotte «dopo le perquisizioni di ieri e dopo una serie di riscontri arrivati anche sentendo» ha aggiunto il procuratore.

Indizi da video, chat e racconti delle vittime

Nei provvedimenti di fermo vengono contestate le accuse di «violenza sessuale di gruppo» e di «rapina». Sono stati emessi dalla Procura per il «pericolo di fuga», perché i due, stando alle indagini, stavano scappando e per la «gravità» degli indizi raccolti, basati sull'esito «delle perquisizioni e sulle indagini preliminari» sui video e le immagini delle violenze, sulle «chat», il tutto «corroborato dalle audizioni delle vittime». Lo ha spiegato il procuratore facente funzione di Milano Riccardo Targetti. I due fermi, nell'inchiesta dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo e condotta dalla Squadra mobile e dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura, sono stati disposti perché i due - a differenza degli altri ragazzi perquisiti ieri - avrebbero tentato di fuggire e a loro carico ci sono gravi indizi «di presunte violenze sessuali quasi complete, accompagnate da rapine».

In particolare, ai due ragazzi, a vario titolo, vengono contestati due dei tre episodi al centro dell'inchiesta: l'aggressione alla 19enne e ad una sua amica all'angolo con via Mazzini (documentato in un primo video finito in Rete); gli abusi nei confronti di 4 ragazze vicino alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il 21enne è stato fermato a Torino e il 18enne a Milano. Le vittime delle aggressioni (nove in totale, tra cui due tedesche) sono state sentite ieri fino a tarda sera in Procura o in videoconferenza e i fermi sono state emessi stanotte, come chiarito da Targetti, «dopo le perquisizioni di ieri e dopo una serie di riscontri arrivati anche sentendo» le giovani. I fermi dovranno essere convalidati, uno dal gip di Torino e l'altro dal gip di Milano. Giudici che dovranno anche decidere sulle richieste di misura cautelare in carcere.

Il dramma delle ragazze trattate «come oggetti»

Le vittime sono state sentite ieri di nuovo fino a tarda sera da inquirenti e investigatori: hanno riconosciuto dai fermi immagine, ma anche attraverso gli indumenti trovati questa mattina nel blitz, i loro aggressori e ripercorso quegli attimi drammatici. Hanno subito, come sono state definite nei giorni scorsi, «violenze orribili» e sono state trattate, è la sintesi delle loro descrizioni, come «bambole di pezza» e «oggetti».

Secondo un primo quadro emerso dall'inchiesta e dalle deposizioni delle ragazze, non ci sarebbe stato un piano preordinato né un'unica regia ma, invece, uno sfogo di istinti di prevaricazione e di una subcultura in cui non c'è posto per il rispetto nei confronti del prossimo e men che meno nei confronti delle donne. Suddivisi in diversi gruppi, a Capodanno, gli indagati si sarebbero riversati in piazza Duomo per incontrarsi e unire le "forze". Le prime vittime, in ordine di tempo, sono state le due turiste tedesche, ventenni, trascinate nella calca, intrappolate e molestate non molto lontano dalle transenne e dalle forze dell'ordine. Poi, è toccato alla 19enne con un giubbotto rosso aggredita davanti al McDonald's. Ha raccontato che all'inizio pensava fosse una rapina e ha allungato la sua borsetta al gruppo che in realtà ha abusato di lei fino a strapparle i vestiti in diversi punti. In quel momento sono intervenute due amiche della ragazza, che hanno subito lo stesso trattamento e hanno denunciato il giorno successivo. Poco dopo, attorno alle 00.45, un'altra giovane che si trovava in galleria Vittorio Emanuele II è stata prima rapinata del cellulare e poi molestata, così come le tre amiche che hanno tentato di aiutarla.

In casa gli abiti di Capodanno

I fermi a carico dei due ragazzi sono stati emessi «a seguito del ritrovamento, presso le abitazioni dei due giovani, di materiale informatico e capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati la sera del 31 dicembre» e alle deposizioni in Procura «di cinque vittime». Elementi che hanno confermato «l'identificazione» dei due presunti autori delle violenze, già emersa «dalle analisi dei video». Lo spiega in una nota la Questura di Milano. Ieri sono state effettuate «perquisizioni domiciliari e personali a Milano, Bergamo e Torino nei confronti di 18 giovani, di cui 3 minorenni, che si suppone siano coinvolti negli episodi di aggressione e violenza commessi ai danni di 9 ragazze». I due fermati sono coinvolti «uno nella violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovanissime donne e nella rapina di una» e l'altro «nella violenza di gruppo ai danni di quattro ragazze e nella rapina di una di esse».