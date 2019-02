Anzio, militare che ha violentato la figlia sarà sospeso. La ministra Trenta: «Indegno di essere chiamato uomo»

Violenta la figlia per anni: arrestato militare 45enne ad Anzio Sarà sospeso il militare arrestato ad Anzio per aver violentato per anni la figlia. L'Esercito ha avviato le procedure per l«'immediata sospensione» del militare, esprimendo «profondo sdegno» per quanto accaduto. La ragazzina, oggi 15enne, solo ora ha trovato il coraggio di raccontare le violenze subite dal padre. L'uomo, 45 anni, è stato arrestato ieri dalla polizia locale di Anzio e trasferito nel carcere di Velletri. Per lo Stato maggiore dell'Esercito il «militare coinvolto - si legge in una nota - si è macchiato di un comportamento riprovevole, immorale e inaccettabile, ancor più aggravato per uomini e donne che indossano l'uniforme e rappresentano lo Stato».

«La storia di una giovane, appena 16anni. Il suo incubo, le violenze subite dal padre: un militare. È sconvolgente. È talmente brutale la notizia, da non lasciare spazio alle parole. Non voglio dire altro, solo esprimere la mia vicinanza alla ragazza e stringerla in un grande abbraccio. Lo Stato Maggiore dell'Esercito provvederà quanto prima a prendere le opportune misure nei confronti del soldato arrestato. Un soggetto del genere non è degno di indossare l'uniforme, nè di essere chiamato uomo», ha scritto su Facebook la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta.





«Confermando totale disapprovazione e pieno rigore nel perseguire i comportamenti che violano i principi e i valori su cui si fonda l'Istituzione e assicurando la massima collaborazione e trasparenza con gli organi inquirenti, l'Esercito ha già avviato tutte le procedure per l'immediata sospensione del militare dal servizio ed esprime la totale intransigenza, tolleranza zero, nel contrastare tali inaccettabili condotte e la completa vicinanza alla ragazza nei cui confronti sono stati perpetrati gli abusi. Tali soggetti non sono degni di indossare l'uniforme. Tale isolato avvenimento viola l'etica militare, e lede fortemente la dignità e l'onore di tutto il personale dell'Esercito che, invece, con profonda onestà, professionalità, e spirito di sacrificio, quotidianamente svolge il proprio dovere.

Domenica 17 Febbraio 2019, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2019 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA