Frontale in auto a Segni, morto 51enne: aveva appena accompagnato la compagna al lavoro

È morto in ospedale Gianluca Vitelli, 51 anni, dipendente di una ditta di pulizie originario di Artena ma residente a Segni. Vittima di un incidente stradale che si è verificato stamattina tra le 7 e le 7.30 in via Carpinetana, nel territorio del Comune di Segni. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda e marciava verso Gavignano. Per cause ancora da accertare, ha invaso l'altra corsia di marcia, scontrandosi con un'Opel che stava viaggiando in direzione opposta. Lo scontro è stato fatale per l'uomo residente a Segni.

La dinamica

Soccorso dal personale del 118, è stato portato presso l'ospedale di Colleferro, dove è deceduto. A quanto sembra, il 51enne stava passando per via Carpinetana dopo aver accompagnato la compagna a lavoro a Colleferro e lo scontro è avvenuto all'altezza del ristorante "La Roccia". Il conducente dell'Opel ha riportato ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e della Stazione di Segni.

