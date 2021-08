Roma, muore nell'incendio dell'officina, intossicato il figlio

Nulla da fare per il meccanico rimasto gravemente ferito nell'incendio divampato ieri pomeriggio in un' officina di via Accumoli, in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Il 61enne è morto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Intossicato dal fumo anche il figlio che era nell' officina con lui, ma il giovane non è mai stato in pericolo di vita.

Muore a 61 anni nell'incendio dell'officina

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Ottavia e del Nucleo Radiomobile, che indagano sulla vicenda. Si ipotizza un rogo accidentale. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo titolare dell' officina, stesse lavorando con una smerigliatrice quando si è sviluppato l'incendio.