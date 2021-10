Altri due operai morti sul lavoro: uno travolto da un pannello in metallo, l'altro caduto da una passerella

Altri due morti sul lavoro oggi in Italia: un 54enne di Vercelli e un 48enne di Pieve del Grappa (Treviso). Il primo, un operaio, è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di Coniolo Monferrato, in provincia di Alessandria. Aveva lavorato nel turno di notte e stava effettuando un controllo su una passerella. La vittima si occupava di trinciaggio del legno. Sul posto stanno operando carabinieri e Spresal: non è chiaro infatti se l'uomo abbia avuto un malore, e quindi sia caduto da un'altezza di crca tre metri, e abbia battuto la testa e sia morto in seguito alla caduta. Feneal Uil ha già annunciato uno sciopero di un'ora.

Più tardi un operaio edile di 48 anni, di Pieve del Grappa (Treviso), è deceduto in un incidente avvenuto all'interno di un cantiere a Caerano San Marco (Treviso). Secondo la prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto da un pesante pannello in metallo, che gli ha causato lo schiacciamento del cranio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem, lo Spisal e i Carabinieri.