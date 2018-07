Zoe, l'amica che ha protetto Niccolò Bettarini: «Voler bene significa difendere»

Martedì 3 Luglio 2018, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sembra essere in fase di guarigione . Dopo essere stato accoltellato davanti alla discoteca Old Fashion a Milano il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sembra stare meglio e probabilmente il merito è anche dell'amica che lo ha difeso la sera dell'aggressione. Lo scorso 30 giugno,, studentessa milanese dell’università Iulm di 21 anni, si è letteralmente buttata sul corpo del suo amico per difenderlo dai calci in faccia. Il ragazzo era ormai a terra dopo aver ricevuto 11 coltellate, ma i suoi aggressori si sono ulteriormente accaniti su di lui, così è intervenuta la coraggiosa ragazza.LEGGI ANCHE ----> "Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo" «Voler bene significa sacrificio, significa essere insieme nel bene e nel male, voler bene a qualcuno significa difenderlo da tutto e da tutti, significa presenza, senza se e senza ma. Contro tutto e tutti, forza roccia. Io con te. Tu con me», scrive Zoe sui social. La ragazza ha riportato diverse lesioni dopo essere stata presa a calci e pugni in faccia, si tratta però fortunatamente di ferite lievi che guariranno in pochi giorni. Moltissimi sono stati i messaggi di sostegno anche a lei, tanti le hanno dato, e le stanno dando, supporto, in questo momento sicuramente difficile per il brutto trauma subito.