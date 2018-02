Nigeriano droga 16enne e l'abbandona a casa in overdose

Domenica 18 Febbraio 2018, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 14:51

Processo a carico di Wisdom Okafor, 29 enne nigeriano, che da anni vive a Vicenza: deve difendersi dall’accusa di spaccio di stupefacenti aggravato per avere ceduto droga a una minorenne. Il fatto il 7 marzo 2014. Il nigeriano aveva conosciuto una ragazzina di 16 anni desiderosa di provare uno “sballo” e così l’aveva accompagnata nell’appartamento di un amico, dove lei avrebbe consumato in poche ore marijuana, cocaina, anfetamina e ketamina.Un terribile cocktail per la ragazza che accusò malesseri diffusi, fino a perdere la capacità di parola e di tenere aperti gli occhi. Forse spaventato delle possibili conseguenza a suo carico Wisdom Okafor abbandonò la 16enne senza chiamare il 118.A chiamare il Suem fu un residente nell’appartamento con i sanitari a ricoverare la ragazza al San Bortolo, dove emerse il suo stato di intossicazione per essere adeguatamente curata, con segnalazione del caso alle forze di polizia, Nella conseguente indagine le forze dell’ordine - come riporta il Giornale di Vicenza - attraverso tabulati telefonici sono risalite a Wisdom Okafor che potrà difendersi