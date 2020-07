Roma, nigeriano senza mascherina sul bus, si accende una sigaretta: scoppia il caos

Senza mascherina, è salito su un autobus e si è acceso una sigaretta, per poi minacciare autista e passeggeri quando il guidatore ha bloccato il mezzo per convincerlo a spegnere la sigaretta e indossare la mascherina, obbligatoria sui mezzi pubblici. È successo oggi pomeriggio alla periferia di Roma a Tor Cervara a bordo di un bus della linea 447 di Roma Tpl.



A bordo dell'autobus è scoppiato il caos: per fortuna nessuno è rimasto ferito. L'uomo, un 26enne nigeriano senza fissa dimora, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.



Non è il primo caso in questi giorni: l'altro ieri, sempre alla periferia di Roma, una donna è salita a bordo di un bus di linea senza mascherina ed è stata più volte invitata dall'autista a indossarla, ma lei è andata su tutte le furie e ha danneggiato il mezzo. La cittadina nigeriana, più volte richiamata a indossare la mascherina, avrebbe aggredito l'autista, infranto il vetro in plexiglass e danneggiato il volante. Sul posto la polizia. La donna è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA