Omicidio Milano, ucciso nel suo locale a colpi di pistola il proprietario di un bar: choc a Corvetto

Omicidio a Milano. Un uomo è stato ucciso, questa mattina, in un bar alla periferia del capoluogo lombardo nel quartiere Corvetto in via Bessarione. Sul posto è intervenuta la polizia. L'allarme è stato dato intorno alle 7.15. Omicidio al quartiere Corvetto a Milano. Freddato con almeno 5 colpi il 35enne, di origine cinese, proprietario di un bar.

Treviso, tamponato da un pirata, tenta di mettersi in salvo e viene ucciso da un'altra auto: Livio Babetto muore a 44 anni

Omicidio a Milano

La vittima - in base a una prima ricostruzione - è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, mentre era dentro il bar Milano Caffetteria. La dinamica dell'accaduto è per ora frammentaria. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, ma quando il personale sanitario è arrivato l'uomo era già deceduto. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere testimonianze, capire con precisione cosa è accaduto e ricostruire il passato della vittima per comprendere come sia maturato l'omicidio.

Chi era la vittima

Si chiamava Ruiming Wang, il cinese di 35 anni ucciso questa mattina all'interno del proprio bar a Milano, in via Bessarione 42. Secondo quanto riferito dalla questura, il locale era già stato sottoposto alla sospensione della licenza per tre volte tra il 2014 e il 2018 su ordine del questore. I motivi del provvedimento riguardavano la presenza di pregiudicati nel locale.