Luca Sacchi, fermati nella notte i due sospettati dell'omicidio di Roma: interrogati in Questura

Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la fidanzata. Si tratta di due romani che si trovano in Questura, presi nella notte verso le 2.45: uno sarebbe stato rintracciato in hotel della Capitale mentre l'altro si sarebbe presentato spontaneamente in Questura.

Interrogati in Questura.

Sono in corso in Questura gli interrogatori di due sospettati. Per gli investigatori dovrebbe trattarsi dell'uomo che ha sparato e dell'altro che era con lui. Dalle prime informazioni sembrerebbe che non si sia trattato di una normale rapina, ma che dietro ci possa essere dell'altro.



