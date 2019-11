Omicidio Sacchi, al vaglio degli inquirenti la posizione di Anastasia

Non è escluso che Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, possa finire nel registro degli indagati. La sua posizione resta al vaglio degli inquirenti, anche se non è stata ancora convocata in procura a Roma.

Luca Sacchi è stato ucciso il 23 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa nel quartiere Collia Albani a Roma.

I legali di Sacchi avevano chiesto alla Procura di ascoltare Anastasia perché «ci sono troppe contraddizioni».

Chi indaga sta ricostruendo i ruoli svolti dai vari personaggi presenti quella sera in via Franco Bartoloni a cominciare da Giovanni Princi, pregiudicato e amico di Sacchi, che secondo quanto accertato, avrebbe tenuto i contatti con la rete di pusher di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati di concorso in omicidio.



Ultimo aggiornamento: 17:47

