Grave infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 17 giugno, in via Collalto 16 a Maser (Treviso): un operatore di Contarina, durante il servizio di asporto dei rifiuti, è stato travolto dal suo stesso mezzo. Immediatamente soccorso da alcuni residenti che hanno chiamato il Suem 18 e i vigili del fuoco l'uomo è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.

