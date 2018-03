Pamela ha assunto eroina, ma non è morta di overdose

Giovedì 1 Marzo 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è morta per. Tracce di morfina sono state trovate in vari organi del corpo di, fatto a pezzi e chiuso in due trolley. È una delle indiscrezioni che trapelano sul contenuto della relazione preliminare del tossicologo Rino Froldi, perito della Procura di Macerata, depositata oggi.Secondo Froldi, la presenza diffusa della morfina dimostra che Pamela ha assunto(che si 'deteriora' in morfina base), ma che non è morta per overdose. In caso di decesso per overdose - sostiene il perito - infatti, lo stupefacente tende a concentrarsi nella parte del corpo in cui è avvenuta l'assunzione.È durato circa un'ora l'accesso effettuato oggi pomeriggio dai carabinieri di Macerata con personale specializzato della scientifica nella casa di via Spalato 124 a Macerata dove, secondo la Procura, il 30 gennaio scorso è stata uccisa e fatta a pezzi Pamela Mastropietro, 18 anni di Roma, che si era allontanata il giorno prima della comunità terapeutica Pars di Corridonia. Era presente anche l'avvocato Simone Matraxia, legale insieme al collega Umberto Gramenzi di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano accusato di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, insieme ad altri tre connazionali, due dei quali in carcere, come lui. Presenti anche gli altri legali. I militari hanno scattato fotografie e preso misure delle mattonelle dell'appartamento, a tappeti, zerbini, concentrandosi su stoffe e tessuti e, in particolare, su un copriletto rosso. L'attenzione è stata attirata anche da una scatola di guanti di lattice da 100 pezzi, che sono stati contati uno a uno: ce erano 47. La scatola era stata segnalata dai carabinieri del Ris di Roma. Oggi è stata depositata la relazione preliminare del tossicologo Rino Froldi.