Rapina a Napoli nel negozio in corso Garibaldi: «Criminalità feroce, è allarme sociale»

Le telecamere testimoniano la ferocia dei furfanti. Ancora una rapina, stavolta all’interno di un negozio al corso Garibaldi a Napoli.

I due rapinatori entrano mirati, si avvicinano al cliente e gli sfilano il rolex. Le telecamere riprendono i due che minacciano i presenti con pistole in pugno ed in pochi secondi vanno via con il bottino.

«Sono scene di una violenza inaudita – ha commentato l’onorevole Francesco Borrelli – che dimostrano come ci troviamo di fronte a una criminalità predatoria sempre più feroce, aggressiva, pronta a sparare al minimo tentennamento da parte delle vittime.

Una deriva che sembra non arrestarsi e che caratterizza sempre più lo stato di grave allarme sociale che si è impossessato della città. Contro questa situazione – continua Borrelli – davvero insostenibile occorre predisporre una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e garantire la certezza della pena ai criminali che non si fanno scrupoli di attentare alla vita delle loro vittime».