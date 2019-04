Sabato 27 Aprile 2019, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 11:45

Muore nel camion parcheggiato davanti alla casa nella quale avrebbe dovuto scaricare il carico di legname ordinato. Tragedia questa mattina, 27 aprile, in via sega a San Giorgio in Bosco. Vittima, titolare della "Vecchiato Legnami". A trovarlo senza vita è stato il proprietario dell'abitazione che aspettava il carico, aveva visto il camion fermo ma non notando nessuno era andato a controllare: al volante c'era Vecchiato, esanime. Il cliente ha chiamato i soccorsi e ha adagiato Vecchiato in strada tentando di rianimarlo, ma all'arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per un malore improvviso.