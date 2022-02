Ciclista di 24 anni investito a Vigevano: è grave

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 24 anni, investito mentre percorreva in bicicletta via Emilio Morosini a Vigevano, in provincia di Pavia. Immediati i soccorsi del 118 che hanno constatato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Il giovane ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

APPROFONDIMENTI MILANO Milano, ciclista di 39 anni investito da un'auto: è grave... VITTORIO VENETO Ciclista muore a Vittorio Veneto, il malore sotto gli occhi... L'INCIDENTE Giallo sulla morte di un ciclista di colore: si cerca pirata della...

Leggi anche > Milano, marocchino ucciso a coltellate: l'omicida resterà in carcere

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, un'automedica e una pattuglia della polizia locale. Ancora ignota - fa sapere l'Areu Lombardia - la dinamica dell'incidente, che è al vaglio della Polizia locale.