Domenica 17 Giugno 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un'avvocatessa perugina di 45 anni è ricoverata dal pomeriggio di sabato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito di una bruttissima caduta di cavallo, avvenuta nella zona di Magione. Secondo quanto si apprende, l'avvocatessa è un'esperta cavallerizza e non sarebbe stata la prima volta che saliva in groppa a quel cavallo.Immediati sono scattati i soccorsi, attivati dalle persone che erano con lei e che l'hanno vista cadere e sbattere la testa. La donna attualmente si trova in prognosi riservata.