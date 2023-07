Aizza il suo pitbull contro i carabinieri, il cane morde un militare all'addome e lo manda in ospedale: proprietario arrestato

Armato di martello - e con un pitbull al suo fianco - stava infastidendo i passanti. Quando i carabinieri sono arrivati per chiedergli conto di quanto stava facendo, ha iniziato a dare in escandescenze e ha aizzato il cane contro di loro: uno dei militari è stato morso all'addome dall'animale.

Roma, pitbull aggredisce un bracco e il suo padrone su viale Trastevere. L'uomo finisce al San Camillo: «Sono salvo ma ho ancora paura»

Aizza il pitbull contro i carabinieri, arrestato

E' accaduto, ieri sera intorno alle 22, in via Ardeatina ad Anzio sul litorale romano. Il carabiniere aggredito ha riportato dieci giorni di prognosi. Il 44enne, trovato anche con un grosso coltello, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di arma.