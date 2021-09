Chieti, poliziotto muore a 58 anni in un incidente: per Raffaele Flocco fatale lo scontro della sua moto con un camion

Uno schianto tremendo con la moto contro un camion. Raffaele Flocco, poliziotto di 58 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, non ha avuto scampo nell'incidente avvenuto stamattina lungo la strada 119 tra Torino di Sangro e Paglieta. La viabilità è rimasta bloccata. Sul posto gli agenti del commissariato di Lanciano e la Polizia Stradale, mentre i carabinieri si sono occupati di disciplinare il traffico. Le cause della morte di Flocco, sposato con tre figli, sono al vaglio degli inquirenti: non è escluso un malore alla guida che ha causato l'invasione della corsia opposta occupata in quel momento dal tir.

