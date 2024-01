Roma, accoltellato durante una maxi rissa al Pigneto: grave un 15enne. Ferito un altro giovane

L'allarme per una violenta rissa tra ragazzi in via del Pigneto è scattato intorno alle 19.30. In due sono rimasti feriti: un 15enne di origini tunisine trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, non in pericolo di vita. E uno straniero di 18 anni di origini africane trasportato in codice giallo al Sandro Pertini. Sul caso indagano gli agenti del distretto Sapienza. Al momento non è stato trovato il coltello e sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità degli altri ragazzi che sono riusciti a scappare. Da una prima ricostruzione erano una decina i partecipanti alla rissa e proseguono gli accertamenti per rintracciarli.