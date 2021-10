Rapina in banca a Trastevere: banditi bucano muro ma vengono messi in fuga dal direttore

Prima un forte boato, poi l'incursione vera e propria di una banda di rapinatori. È quello a cui hanno assistito i dipendenti della banca Intesa San Paolo di viale Trastevere a Roma poco dopo le 13. I malviventi, secondo le prime riscostruzioni, avrebbero praticato un foro nel muro da un appartamento adiacente per introdursi in banca. A quel punto è scattato il sistema antirapina e i banditi sarebbero stati messi in fuga dallo stesso direttore. Sul posto subito dopo sono arrivate almeno sette pattuglie della polizia. Sono in corso i rilievi.

APPROFONDIMENTI MONZA Rapina con una tecnica «imparata da Lupin», poi scoppia a... ROMA Fleming, rapina in banca: banditi presi dai carabinieri IL BLITZ Ostia, sei arresti all'alba: accusa di ​rapina in concorso,...

Roma, presi i rapinatori che assaltarono le Poste a Casal Bruciato: armati di pistola tennero in ostaggio una cliente