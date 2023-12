Roma, entra in casa e sequestra proprietario: lo porta al bancomat per farlo prelevare e lo rapina

È andato all'ingresso di un condominio impugnando un grosso coltello e, dopo aver minacciato di morte il portiere, è riuscito ad entrare in un appartamento dello stabile dal quale ha fatto uscire il proprietario, lo ha caricato in macchina e lo ha accompagnato ad uno sportello bancomat: una volta lì, lo ha costretto a prelevare e a farsi consegnare 1.450 euro.

Sequestra un uomo e lo porta al bancomat per rapinarlo

La polizia ha arrestato a Roma un 50enne per estorsione, e detenzione di droga.

Messisi subito sulle tracce del 50enne, gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo: addosso aveva 5.195 euro ed il coltello utilizzato poco prima mentre in casa gli hanno invece trovato circa 45 grammi di droga e materiale utile al suo confezionamento: è stato arrestato e dovrà rispondere di estorsione e di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. In un'altra circostanza, durante il controllo del territorio, altri poliziotti dello stesso distretto hanno bloccato un 42enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.