Lunedì 13 Maggio 2019, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 12:34

Unaa unè stata compiuta questa mattina nella frazione(Brindisi), nei pressi dell'ufficio postale. A quanto risulta sono stati sparati almeno dieci colpi di arma da fuoco, forse un kalashnikov, da parte dei malviventi per garantirsi la fuga.I banditi sono riusciti adalle mani di un vigilante che stava entrando nell'ufficio per depositarli. Non ci sono persone ferite. Sull'episodio indagano i carabinieri: è in volo un elicottero dell'Arma. Gli assalitori sarebbero tre, fuggiti a bordo di un Fiat Doblò.