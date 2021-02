Reddito di cittadinanza, scoperti 145 boss condannati per mafia che percepivano il sussidio

Nell'elenco dei 145 indagati per truffa per aver percepito il reddito di cittadinanza ci sono anche esponenti mafiosi di primo piano. Tra quanti hanno nascosto le condanne per percepire il sussidio dallo Stato figura anche Antonino Lauricella, boss della Kalsa detto «U Scintilluni», che ha ricevuto un sussidio di oltre 7 mila euro. L'elenco è davvero lungo, tra nomi noti e meno noti alle cronache. Come Maria Vitale, figlia del capomafia di Partinico, Leonardo.

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Reddito di cittadinanza ai boss, la Finanza sequestra oltre un... RIMINI Rimini, vince oltre 2 milioni al gioco ma percepisce il reddito di... ROVIGO Reddito di cattadinanza, vanno alle Poste per riscuoterlo: ma nessuno... ROMA Roma, presa la coppia dei finti orologi: i due percepivano anche il... IL SUSSIDIO Reddito di cittadinanza I CONTROLLI Frosinone, percepiva il reddito di cittadinanza ma ha quattro case:... IL CASO Frosinone, ha vinto quattro volte la lotteria ma prendeva il reddito... CRONACA Agrigento, 11 mafiosi col reddito di cittadinanza: truffa da 300mila...

Reddito di cittadinanza ai boss, la Finanza sequestra oltre un milione di euro

Dichiara il falso per ottenere il reddito di cittadinanza, ma Facebook la tradisce: donna di Ferentino denunciata dai carabinieri

La donna era la «postina», condannata per mafia quando si è scoperto che portava gli ordini del padre fuori dal carcere. O come Bartolo Genova, che è stato reggente del mandamento di Resutanna, e ancora Alessandro Brigati, anche lui ritenuto vicino ai Vitale di Partinico, e Domenico Caviglia, esattore del pizzo agli ordini di Salvatore Lo Piccolo, capomafia di San Lorenzo.

Reddito di cattadinanza, vanno alle Poste per riscuoterlo: ma nessuno dei 23 romeni ne aveva diritto

Frosinone, percepiva il reddito di cittadinanza ma ha quattro case: rischia il processo per truffa

Ultimo aggiornamento: 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA