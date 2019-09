Dopo 30 anni restituisce la sabbia rosa rubata a La Maddalena: «Vi chiedo scusa»

A fine luglio era stato un turista romano a compiere lo stesso gesto, riportando a Cabras (Oristano) la sabbia portata via 40 anni prima dalla spiaggia di Is Arutas, nota per i suoi particolari chicchi di quarzo sull'arenile. Un tema molto sentito nell'isola, in questi ultimi anni, quello dei numerosi furti di sabbia, con un'escalation di sequestri, in porti e aeroporti, da parte degli addetti alla sicurezza di materiale prelevato dai turisti nelle varie spiagge sarde. In molti casi si tratta di stranieri, che si giustificano dicendo di non sapere che portare via sabbia o conchiglie è un reato.

Lunedì 2 Settembre 2019, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 19:31

