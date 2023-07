Turisti maleducati in riva con il gommone, scoppia una rissa: insulti e un calcio volante sulla spiaggia a La Maddalena

Il tender di uno yacht si avvicina pericolosamente alla riva della spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena. Quel gommone doveva recuperare alcune persone a riva, una cosa però che non è consentita. Ne è nata quindi una discussione con i bagnanti che erano a riva, finita in rissa. È successo in Sardegna, tra un calcio volante e cazzotti da parte di un residente a uno straniero (secondo alcuni testimoni, un francese) e insulti finali. Tutto è nato - spiega l'Unione Sarda - quando i bagnanti hanno notato un gommone, tender di uno yacht ormeggiato in rada, che si avvicinava con il motore acceso alla spiaggia. A bordo c’erano due che sembravano membri dell’equipaggio: stando alle testimonianze, dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra, per riportarli sulla lussuosa imbarcazione.

La manovra non consentita e la rissa

Il problema è che la manovra non è consentita. Dalla riva qualcuno ha cercato di farlo capire a chi era sul gommone.

Ma loro hanno proseguito. Una volta che il gommone ha raggiunto la riva, i bagnanti locali si sono arrabbiati con chi è sceso dal tender. Uno degli stranieri ha spintonato una donna, che più di tutte si era fatta sentire. Il marito ha visto la scena e ha preso la rincorsa rifilando al ragazzo un calcione all'altezza del petto, facendolo finire in acqua. Ne è nata una rissa, con l'intervento degli altri presenti. «Hai toccato mia moglie, pezzo di m...», ha gridato due volte il maddalenino. I turisti, tra gli insulti, poi si sono allontanati.

«Purtroppo devo registrare una particolare maleducazione da parte di turisti stranieri», ha spiegato Francesco Vittiello, che gestisce lo stabilimento balneare al Relitto. «Troppo spesso inglesi, tedeschi e francesi arrivano nel nostro mare e non hanno rispetto delle regole. Monitorare quasi 200 chilometri di costa alla Maddalena non è facile».