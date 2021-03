Roma choc, cadavere di un clochard trovato nell'androne di un palazzo a Termini: la scoperta dei carabinieri

Un clochard di 65 anni è stato trovato morto dai carabinieri a Roma, all'interno di un palazzo nei pressi della stazione Termini. L'uomo, di nazionalità romena, sarebbe morto per cause naturali.

La scoperta del cadavere è avvenuta ieri pomeriggio in un edificio di via Marghera. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Macao: il corpo dell'uomo era riverso a terra, al pianerottolo del settimo piano del palazzo, dove probabilmente il senzatetto aveva cercato rifugio per passare la notte. Sul corpo del 65enne non sono stati riscontrati segni di violenza, il decesso con tutta probabilità è avvenuto per cause naturali.

