Roma, crolla il tetto di in una chiesa davanti al Campidoglio

La chiesa si trova nel rione Campitelli, al clivo Argentario, presso il Foro Romano, e sopra il Carcere Mamertino. Fortunatamente era chiusa al pubblico pare a causa di un piccolo cedimento.La sua costruzione iniziò nel 1597 su impulso della Congregazione dei Falegnami che aveva preso in affitto la preesistente chiesa di San Pietro in Carcere sopra il Carcere Mamertino. La chiesa fu completata nel 1663 da Antonio Del Grande e venne restaurata nel 1886, con la costruzione di una nuova abside.L'interno è a navata unica con due cappelle per lato; la decorazione è frutto di lavori eseguiti nell'Ottocento. Tra le opere più notevoli da ricordare, una Natività di Carlo Maratta. Annessi alla chiesa vi sono un oratorio, con un bel soffitto ligneo, e la Cappella del Crocifisso, che risale al Cinquecento, e che è posta tra il pavimento della chiesa e la volta del sottostante Carcere Mamertino.