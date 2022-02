Una donna di 70 anni è morta questa mattina in un incendio divampato in via Michele Amari, al quartiere Appio Latino di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco alle 7:45, che hanno estratto la 70enne dall'abitazione. Tuttavia la donna è deceduta intossicata dal fumo. Sul corpo sono state riscontrate lievi ustioni. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.