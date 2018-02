Assolto dall'accusa più grave di sequestro di persona ma condanna a 4 anni e mezzo per estorsione: lo ha deciso il Tribunale di Roma nei confronti del pugile romano Mirco Ricci, difeso dall'avvocato Angelo Staniscia. Il pugile era infatti accusato di aver sequestrato un bambino di 9 anni il 20 aprile del 2016. Un sequestro, era la tesi del pm Claudia Terracina che aveva chiesto una pena di 27 anni di carcere, per costringere la madre del minore a pagare una partita di droga del valore di 5 mila euro. Il giudice ha inoltre condannato a 4 anni e mezzo la madre di Ricci, Palma Condemi. Assolte invece Francesca Ricci, sorella del pugile, e Sonia Cataldi, zia del bambino.



IL PUGILE

«È finito un incubo. Sono libero», ha detto Mirco Ricci dopo la sentenza. «Ho passato due anni di inferno, trattato come un mostro. Adesso voglio solo tornare a combattere» ha concluso il pugile.

Lunedì 19 Febbraio 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 16:47

