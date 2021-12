Rubano una statuina dal presepe ma la restituiscono e fanno gli auguri

Rubano dal presepe una statuetta ma poco dopo la restituiscono chiedendo scusa. Probabilmente sarà l'effetto del Natale, sarà che il gesto ha creato scalpore, ma la statuina che raffigura Giuseppe nel presepe realizzato dal Comune di Pavia in piazza del Duomo è tornata al suo posto.

Era stata rubata lo scorso venerdì. I ladri, pentiti, non si sono però limitati a rimetterla dove l'hanno trovata, hanno lasciato un messaggio scritto a mano su un foglio quadrettato per scusarsi e augurare a tutti buon Natale. «Siamo molto pentiti per l'accaduto -scrivono gli autori del furto- non voleva essere un gesto blasfemo, ma una ragazzata in un momento di annebbiamento della ragione. Non sappiamo nulla delle altre statuine danneggiate, ma speriamo di poter rimediare almeno a ciò che è di nostra responsabilità. Ci scusiamo. Buon Natale».

In un post su Facebook il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi lo definisce «Un piccolo miracolo di Natale. Prendere coscienza dei propri errori e cercare di ravvedersi è la cosa più difficile, ma è anche un messaggio indispensabile se si vuole crescere. Sono notizie che fanno piacere». Il presepe pubblico è stato realizzato dal Comune assieme alla Curia sui resti della Torre civica. In realtà oltre a Giuseppe un'altra statuina era stata danneggiata, un re magio, buttandola nella vasca d'acqua all'interno di quello che resta della torre collassata su se stessa nel 1989. «Questa mattina -dice l'assessore al Turismo Roberta Marcone- la sorpresa è stata grande. Sono grata agli autori di questo biglietto soprattutto per l'epilogo di questa vicenda che ci aveva lasciato l'amaro in bocca. Si può sempre tornare sui propri passi e rimediare a un errore. Questo è l'insegnamento più grande che ci arriva da questo Natale. Ai ragazzi auguro di trovare sempre nella vita quella luce che li guidi verso scelte consapevoli».