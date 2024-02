Schiaffeggia una bambina di 10 anni a scuola, docente nei guai: sospesa (per 90 giorni) Marisa Francescangeli

Marisa Francescangeli viene accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni: per lei è arrivata una nuova sospensione. La docente, che insegna nella scuola elementare di San Vero Milis (Oristano), già sospesa ad aprile scorso perché secondo alcuni genitori faceva recitare delle preghiere ai bambini, da domani non potrà esercitare la sua professione per novanta giorni. Non le verrà nemmeno versato lo stipendio per intero, solo una quota alimentare. La docente ha ricevuto la notifica del provvedimento in questi giorni: il documento è firmato dai componenti dell’Ufficio scolastico regionale competente per i procedimenti disciplinari.

Tutto inizia il 26 settembre: «La bambina era in classe e ad un certo punto è scappata - racconta Francescangeli all'Unione Sarda - Per fermarla mi sono messa a correre e appena ha sentito la mia voce si è seduta a terra. Non parlava più, mi fissava con gli occhi spalancati e per farla riprendere le ho dato due piccoli schiaffetti.