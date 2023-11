Sigarette al gusto di sfogliatella napoletana alla seconda edizione di Vaping Expo Padova

Ci saranno gli aromi al cioccolato bianco, alla nocciola piemontese e rhum, alla crema di agrumi, ma anche quelli al gusto di Pasticciotto salentino, di sfogliatella napoletana e torta Catalana, tra le nuove miscele aromatiche per fumatori di sigarette elettroniche presentate prima della commercializzazione che inizierà la settimana prossima.

Le anteprime saranno disponibili a partire dalle ore 10 di sabato 25 novembre alla Fiera di Padova nella 2^ edizione di Vaping Expo Padova - fiera internazionale della sigaretta elettronica, che per il settore è una delle rassegne più importanti in Italia. Settanta espositori - per il 40% stranieri in rappresentanza di marchi internazionali molto significativi nei comparti in cui si articola il mondo Svapo: atomizzatori, dripper, liquidi, sigarette elettroniche , accessori e molto altro. Su 10.000 metri quadri in due giorni i visitatori potranno entrare in contatto con migliaia di proposte diverse ricevendo campioni gratuiti e testando le novità in arrivo da Cina, Emirati Arabi, Germania, Inghilterra, Polonia, Grecia e Italia.

Come ricorda l’organizzatore padovano Rinaldo Cavalletto, «Al padiglione 7 della Fiera di Padova tutti avranno accesso gratuito purché maggiorenni, previa registrazione.

Sarà naturalmente l’occasione migliore per far incontrare agli utilizzatori finali i distributori dei più nuovi prodotti e accessori per il fumo elettronico presenti sul mercato mondiale».

Il pubblico verrà accolto all’ingresso da un’area informazioni in cui saranno gli stessi commercianti a fornire dettagli sulle novità, ma anche sulle nuove normative e sulle modalità per chi fosse interessato ad aprire nuovi esercizi specializzati per lo Svapo. Nello spesso spazio ai visitatori saranno anche chiarite le modalità per smettere di fumare le tradizionali sigarette al tabacco passando a questa alternativa; per iniziare a svapare e in cosa consiste questo processo con vantaggi e svantaggi dei vari metodi; quali sono le tipologie di sigarette elettroniche e quali le ultime novità nei dispositivi monouso negli atomizzatori. Naturalmente Vaping Expo Padova non si rivolge solo ai neofiti, proponendo anche i Box Mod e i Dripping riservati ai più esperti.