Sorseggia un gin tonic mentre guida: scatta una maxi multa

Stava sorseggiando un gin tonic mentre era alla guida del suo autocarro lungo le vie di La Spezia, ma è stato notato dagli agenti della polizia locale che dopo averlo seguito lo hanno fermato. All'apertura della portiera gli agenti sono stati investiti da un forte odore di alcol, mentre accanto al sedile del guidatore era stata montata un'apposita staffa per poggiare il bicchiere.

La maxi multa

Una volta fermato, l'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l'uomo non era nuovo a tale comportamento e, anzi, per lui era consuetudine bere alla guida. È stato così denunciato per il reato di rifiuto a sottoporsi alla prova con etilometro ed è scattata una maxi multa da 6mila euro. Ma non finisce qui. Adesso l'uomo rischia anche l'arresto fino a un anno e la sospensione della patente per due anni.