Sposa arrestata sull'altare durante il matrimonio, cerimonia interrotta ma era un errore

Sposa arrestata (quasi) mentre pronuncia il fatidico «Sì, lo voglio». I carabinieri le hanno notificato l'esecuzione di una misura cautelare in carcere, per un cumulo di pene legato a reati di droga, sull'altare. Ma era un errore di trascrizione del Tribunale.

Sposa arrestata sull'altare

È accaduto a Seveso a una 42enne. I carabinieri hanno interrotto il matrimonio per eseguire l'ordine di carcerazione, trasmesso alla Procura di Monza dal Tribunale brianzolo per una sentenza passata in giudicato, nonostante ci fosse stato il ricorso in Appello.

LA SCOPERTA DELL'ERRORE

A confermare l'errore è stato l'avvocato della donna, una volta interpellato dai carabinieri che hanno eseguito l'arresto e che si sono accorti di una anomalia nei documenti. A quel punto la Procura ha immediatamente ritirato il provvedimento.